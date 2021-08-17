Томск, 17 августа, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Опухоль глотки размером с куриное яйцо удалили пациенту специалисты отделения челюстно-лицевой хирургии Томской областной клинической больницы.

Neurochirurgie.be Операция

Хирурги прооперировали мужчину, удалив мешавшее ему дышать новообразование в глотке размером 4 на 3 см, сообщает канал «Область здоровья».

Пациент пожаловался врачам на то, что в области глотки ему что-то мешает дышать и принимать пищу. Также у него изменился голос. Обследование выявило доброкачественное новообразование задней стенки глотки, находившееся за миндалиной.

Операция длилась около двух часов. Новообразование удалили под общим наркозом. По словам медиков, такая патология является очень редкой.

Пациента уже выписали из стационара на амбулаторное наблюдение.

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