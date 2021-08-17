Матвеевский район, Оренбургская область, 17 августа, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Оренбургской области агрессивная собака атаковала подростка. По данному факту полиция проводит проверку, сообщили 17 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

(сс) freegr Злая собака

Несчастный случай произошёл в Матвеевском районе. По данным ведомства, собака покусала 12-летнего мальчика во дворе частного дома, где проживает семья с ребенком. Подросток с раной щеки был госпитализирован.

По данным Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, на территории региона ежегодно за медпомощью обращается от 4 до 6 тысяч человек, пострадавших от агрессивных животных. Каждый четвертый среди пострадавших — это ребенок.