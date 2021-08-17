Чебоксары, 17 августа, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование очередного уголовного дела о публикации частных интимных фотографий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

Перед судом предстанет 20-летняя жительница Батыревского района, которой инкриминируют нарушение частной жизни её знакомой. По данным правоохранителей, фигурантка уголовного дела обнаружила в аккаунте своего брата интимные фотографии общей знакомой и в феврале 2021 года распространила их в одной из социальных сетей.

В следственном управлении считают, что причиной поступка стали личные неприязненные отношения.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ («Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну»). Материалы переданы в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года обвинение по вышеуказанной статье было предъявлено 50-летнему чебоксарцу, который шантажировал свою бывшую подругу распространением видеозаписей интимного содержания. Суд признал его виновным, назначив 250 часов обязательных работ.