Кривой Рог, Украина, 17 августа, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Украинские пользователи сети интернет обнаружили несоответствия на фото и видео с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Об этом сообщил телеканал «1+1».

mosaic36 Убийство

Люди заметили, что на опубликованном видео, якобы снятом в доме погибшего, Павлов ходит с карабином и телефоном в руках и в тапочках на босу ногу. Позже видно, как кошка, видимо, услышав звук выстрела, бросается прочь. Однако на фотографиях с места происшествия на ногах у погибшего мужчины видны высокие тёмные носки.

Журналисты отметили, что в украинской полиции не смогли объяснить данную странность.

Напомним, представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», членом которой был Константин Павлов, уверены, что чиновник был убит. В свою очередь полиция рассматривает три основные версии его смерти — убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.