Улан-Удэ, 17 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Власти Бурятии готовятся к четвёртой волне пандемии коронавируса. По словам главы республики Алексея Цыденова, в настоящее время создаются запасы лекарств и кислорода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Но хотелось бы чтобы этого не было. Мы думали, что мы готовы к третьей волне. Генералы всегда готовятся к прошедшей войне — тогда мы ориентировались на вторую волну», — отметил он.

Однако третья волна оказалась совсем другая — по уровню смертности, тяжести болезни, потребности в кислороде. Алексей Цыденов отметил, что всё будет зависеть от коллективного поведения. Единственной альтернативой сидению дома «в противочумном костюме» он назвал вакцинацию.

Добавим, что в настоящее время власти, наоборот, смягчают ранее принятые антиковидные ограничения. Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 августа региональный оперштаб разрешил возобновить работу фудкортам в торгово-развлекательных центра.