Чита, 17 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В Забайкалье, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 17 августа от коронавируса привито 298 180 человек. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

NIAID Вакцинация

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Завершили вакцинацию 248 432 человека (поставили второй компонент вакцины и воспользовались однокомпонентной вакциной).

За прошедшие сутки первую аппликацию инъекции получили 1693 жителя региона, завершена вакцинация у 2910 человек.

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