Москва, 17 августа, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Для москвичей в приложении для мобильных телефонов «Моя Москва» обновили функции голосового помощника. Теперь он может вести полноценные диалоги, сообщается на портале мэра столицы.

Мобильная связь

С голосовым помощником можно говорить на разные темы. Он может распознавать разговорные фразы, отвечать на вопросы по работе приложения и вести беседу с пользователем.

Разработчики надеются, что разговорный формат общения поможет жителям Москвы больше узнать о возможностях голосового помощника и услугах. В настоящее время виртуальный помощник работает в тестовом режиме и доступен 30% пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, в мобильном приложении «Моя Москва» появился благотворительный сервис.

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