Москва, 17 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Прохождение вакцинации от COVID-19 российским препаратом «Спутник Лайт» как третьим компонентом для сделавших прививку двумя инъекциями американской вакцины Pfizer способствует повышению уровня защиты от штамма коронавируса «Дельта». Об этом 17 августа заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Minzdrav.gov.ru Директор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург

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При этом ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил компании Pfizer провести совместные испытания с российской вакциной «Спутник Лайт».

«Шаг РФПИ по предложению бустировать вакцину Pfizer «Спутником Лайт» вполне логичен, чтобы те, кто был привит Pfizer, были в результате бустирования эффективно защищены более широким спектром антител, который у них будет образовываться», — приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

Также он отметил, что эффективность американского препарата Pfizer против штамма SARS-CoV-2 «Дельта» на данный момент точно не выяснена, и существуют предположения о том, что она составляет только 40%.

«Им надо бустироваться. И бустироваться лучше векторным вариантом вакцины», — уточнил глава Центра им. Гамалеи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что британские медики не выявили связи между вакцинацией от COVID-19 и увеличением риска выкидыша и мертворождения.