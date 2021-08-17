Хачанов вышел во второй круг турнира в Цинциннати
Цинциннати, США, 17 августа, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем ЮАР Кевином Андерсоном в первом круге турнира в Цинциннати. Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4.
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Карен Хачанов
Во втором круге Хачанов сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом, который победил венгра Мартона Фучовича со счётом 7:6, 6:3.
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