Чита, 17 августа, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Чита и другие города-участники федерального проекта «Чистый воздух», направленного на улучшение экологической ситуации в стране, получат приоритетный доступ к бесплатному подключению домовладений к газу. Об этом говорится в тексте поручений президента РФ Владимира Путина, опубликованных 14 августа на сайте Кремля.

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«Минэнерго России совместно с публичным акционерным обществом «Газпром» с учетом ранее данного поручения о подводке газа до границ негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах обеспечить в приоритетном порядке газификацию домохозяйств, расположенных в городах — участниках федерального проекта «Чистый воздух», — говорится в тексте поручения.

Напомним, что помимо Читы, участниками данного проекта являются еще 11 других российских городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск и Череповец.

Как сообщало ИА REGNUM, доклад по выполнению поручения должен быть сделан до 1 октября 2021 г. Ответственными назначены министр энергетики РФ Николай Шульгинов и председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

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