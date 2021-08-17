Чебоксары, 17 августа, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Чувашии спасатели распространили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Солнце

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По данным ведомства, с 17 по 23 августа в Чувашии прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.

Также ожидается «оранжевый» (опасные условия) уровень погодной опасности из-за жары +30…+34 градуса. Врачи рекомендуют пожилым гражданам и семьям с детьми не гулять на солнцепёке, отдавая предпочтение утренним и вечерним часам, пить больше негазированной воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение недели в Чувашии сохранится жара, в том числе пик прогнозируется 18 — 20 августа. А затем ожидается похолодание до +13…+18 градусов.