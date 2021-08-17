Париж, , 08:14 — REGNUM Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии нужно отказаться от соглашения с Комитетом государственной безопасности (КГБ) Белоруссии. Об этом заявила депутат Европарламента Марина Кальюранд в соцсети Twitter.

Марина Кальюранд Vm.ee

«Я призываю власти Грузии отменить соглашение об обмене информацией с позорным Комитетом госбезопасности Белоруссии», — написала европарламентарий.

Она обвинила президента Белоруссии Александра Лукашенко в приходе к власти «насильственным путём» и заявила, что Тбилиси не должен выдавать Минску тек, кто сбежал из Белоруссии.

Напомним, в августе 2021 года после окончательной ратификации Минском начало действовать соглашение СГБ Грузии и КГБ Белоруссии, подписанное в 2016 году. По нему стороны обязываются содействовать в вопросах госбезопасности, в том числе при угрозе смены конституционного строя. В оппозиционных грузинских СМИ по этому поводу стали публиковать заявления возмущенных политических деятелей.

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