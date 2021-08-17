Улан-Удэ, 17 августа, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ определился лидер среди предложений на название третьего моста через реку Уда, который строится в настоящее время. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, самым популярным оказалось название «Президентский».

Правительство Бурятии egov-buryatia.ru Проект третьего моста через реку Уда в Улан-Удэ

Конкурс проходил с 20 июля по 14 августа, всего жители прислали 355 вариантов названий. Выбор большинства глава региона Алексей Цыденов назвал логичным, хотя был более трогательный вариант — мост «Эры».

"На берегу в пятиэтажном доме живет бабушка Эра Яковлевна, ей 85 лет, и она каждый день из окна смотрит за тем, как строится мост. И обещала обязательно дождаться, по нему пройти, проехать. На открытие моста мы ее точно пригласим», — рассказал он.

Глава республики добавил, что строительство нового моста идёт по графику. Длина сооружения через Уду, а также Транссибирскую магистраль, составит 202 метра, ширина — 26 метров. Завершение работ ожидается к 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство моста началось в 2020 году по поручению президента РоссииВладимира Путина. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость проекта составляет 7,5 млрд рублей.

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