Москва, 17 августа, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021−2024 годы. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Согласно указу, руководители федеральных и региональных органов власти должны обеспечить реализацию стратегии и внести в ведомственные планы соответствующие изменения, после чего доложить об этом до 1 октября.

В свою очередь правительство РФ в срок до 15 октября должно разработать предложения по улучшению отчетности о доходах чиновников. Также правительству необходимо проработать вопрос усиления общественного контроля.

Согласно документу, Генеральная прокуратура в срок до 10 декабря должна подготовить предложения по детализации сведений о доходах, публикуемых в сети интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно рейтингу регионов страны по уровню коррупции в 2020 году, составленному прокуратурой, самым коррупционным регионом оказалась Москва. Далее идут Татария, Ставропольский край, Московская область, Башкирия, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, а также Дагестан и Пермский край.

Самый низкий уровень коррупции был зафиксирован на Чукотке, в Еврейской АО, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Туве, Хакасии, Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

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