Оренбург, 17 августа, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В Оренбургской области на время выборов, которые пройдут 17−19 сентября, в школах изменят режим обучения. Об этом сообщил глава минбра региона Алексей Пахомов.

Natadart.ru Выборы

По его словам, в 18 и 19 августа учиться никто не будет, дни приходятся на субботу и воскресенье. В пятницу (17 августа), скорее всего, изменится расписание занятий. Рассматривается вариант дистанционного обучения школьников в этот день. После трехдневного голосования в школах проведут дезобработку.

Напомним, в 2021 году выборы депутатов разных уровней в регионе будут проходить в течение трех дней. В Оренбуржье избирателям предстоит выбрать депутатов Госдумы РФ, Заксобрания области и ряда органов местного самоуправления.