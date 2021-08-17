Сеул, 17 августа, 2021, 08:13 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1373 случая заражения коронавирусом. Об этом 17 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, 1323 случая заражения локальные, ещё 50 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 226 854.

Представители органов здравоохранения опасаются, что сокращение числа инфицированных связано исключительно с сокращением объёмов тестирования в выходные дни. Во второй половине недели медики ожидают резкий рост заболеваемости.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на шесть человек — до 2173 человек. Уровень смертности в Южной Корее составил 0,96%.

16 августа в Южной Корее были выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 1026 человек. Число выздоровевших в стране увеличилось до 197 224.