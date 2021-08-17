Барнаул, 17 августа, 2021, 08:08 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 17 августа 2021 года от коронавируса привились 563 358 человек (+ 1205 за сутки).

Kraszdrav.ru Вакцинация

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Такие данные приводит оперштаб. Из общего числа привитых 122 564 жителей региона получили первую прививку (+ 497 за сутки), и 439 999 человек (+ 704 за сутки) полностью привиты.

Также известно, что ещё 795 человек прошёл повторную вакцинацию (+4 за сутки). В настоящее время Алтайский край получил уже 664 403 комплекта вакцины (+13 300 за сутки).

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