Оренбург, 17 августа, 2021, 08:07 — ИА Регнум. В Оренбургской области не все школы распахнут двери с началом учебного года. Об этом депутатов совета Заксобрания проинформировал министр образования Алексей Пахомов, сообщает пресс-центр регионального парламента.

Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». реж Роман Качанов. 1983. СССР Школа на ремонте

«Из 1600 образовательных объектов на сегодняшний день уже прошли проверку 86%. До конца этой недели (22 августа) определится точный список проблемных школ. Пока мы можем говорить, что к 1 сентября не откроются школа №1 в Переволоцком районе, школы №2, 35 и 49 в Орске, школа №3 в Оренбурге. Подрядчики из-за резкого удорожания стройматериалов просто не укладываются в сметы, утвержденные в марте, еще до повышения цен или совсем не выходят на торги. Но переговоры с ними продолжаются, поэтому думаю, что количество школ, которые откроются с задержкой, вырастет. Как, например, школа №1 в Тюльгане», — сказал глава минобра Оренбуржья.

Спикер Сергей Грачёв отметил, что лично выезжал в школу Тюльгана. По словам политика, местные власти смогли найти общий язык с подрядчиком. Капремонт кровли все же будет проведен, но откроется школа в опозданием в месяц.

«Главное, чтобы дети были в безопасности, а образовательный процесс не пострадал. Это сегодня главная задача профильного министерства, руководства территорий и образовательных организаций», — подчеркнул он