Барнаул, 17 августа, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 17 августа 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4359 человек, причём 26 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 791 (-2 за сутки), из них 210 подключены к аппаратам ИВЛ (-3 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (15 815 человек, +63 за сутки) и ОРВИ (42 492 человека, + 588 за сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 3651 ребёнка (+23 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (66 774 человека, +273 за сутки) новый вирус победили 51 228 человек (+ 187 за сутки).

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