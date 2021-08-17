Якутск, 17 августа, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Участок федеральной трассы «Колыма» в Якутии закрыт для движения автомобилей из-за схода селя. ЧП случилось 17 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ФКУ «Управление автодороги «Вилюй».

Glava.kbr.ru Сель

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Сель сделал невозможным проезд транспорта из Якутска в Магадан. Ликвидировать последствия схода селевого потока на дорожное полотно пытаются с помощью техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии 10 августа сель снёс палатку с людьми, погибла женщина.