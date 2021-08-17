Казань, 17 августа, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали еще шесть случаев смерти от коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала наблюдения в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 17 августа 656 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами заболевания стали три женщины и трое мужчин в возрасте от 67 до 83 лет. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии иммунизацию антиковидными препаратами прошли 921 827 человек.

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