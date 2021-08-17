Кызыл, 17 августа, 2021, 08:00 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, в числе заболевших 28 детей до 17 лет.

Minzdravtuva.ru Вакцинация от коронавируса. Тува

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Новые носители зарегистрированы в Кызыле (30 случаев), Тандинском (+22), Сут-Хольском (+15), Кызылском (+14) и других районах. Таким образом, всего с начала 2021 года в регионе подтверждено 8954 случаев инфицирования.

«В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 841 больных, в тяжелом состоянии находится 196 человек, в средней степени тяжести — 645. Госпитализировано за сутки — 37», — отметили в минздраве.

Занятость коечного фонда составила почти 60%.