Челябинск, 17 августа, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Челябинской области за январь-июль ввели 895 тыс. кв. метров жилья. Об этом сообщает Челябинскстат.

Строительство жилья

По сравнению с таким же периодом 2020 года рост составил 29,9%. Лидером по вводу является Челябинск. На втором месте находится Магнитогорск, а на третьем — Миасс.

Растут и объёмы ввода индивидуального жилья. За семь месяцев его построили 611 тыс. кв. метров — в два раза больше, чем за такой же период 2020 года.