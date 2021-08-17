Новосибирск, 17 августа, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 17 по 20 августа пройдет «Единый день проверки школьных автобусов». Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Zskaluga.ru Школьные автобусы

«Главная цель мероприятий — создание условий для обеспечения безопасных перевозок детей и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского автотранспорта», — уточнили в ГИБДД.

Всего будет проверено около 700 автобусов, специально оборудованных для перевозки детей.

Специализированные транспортные средства проверят на наличие технических неисправностей, системы ГЛОНАСС и тахографов, ремней безопасности, исправность тормозной системы, внешних световых приборов, износ протектора шин и другие параметры, влияющие на безопасность перевозки.