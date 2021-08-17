Чебоксары, 17 августа, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Первый виртуальный цикл работ, посвящённых Великой Отечественной войне и Году трудового подвига строителей оборонительных рубежей в Чувашии, завершает «Помнить». Тема сохранения исторической и нравственной памяти при многочисленных попытках переписать историю остаётся наиболее острой.

«Память». Автор — заслуженный художник Чувашии Оксана Кокорина. Оргалит, масло, 100х100

«Сейчас многие пытаются переписать историю, чем теряют честь и достоинство, втаптывая все жизни, отданные за мир», — говорит автор работы заслуженный художник Чувашии Оксана Кокорина.

Данная работа ранее экспонировались в музее-заповеднике «Сталинградская битва» и художественном музее Новочебоксарска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин назвал сохранение памяти задачей «абсолютно государственной важности, чтобы, опираясь на эту память и на нашу героическую историю, уверенно двигаться вперёд, в будущее». При этом подчеркнул, что россияне не должны цепляться только за прошлое, а создавать на его основе предпосылки для движения вперёд.

Напомним, что 2021 год в Чувашии — Год трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

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