Мехико, 17 августа, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Не менее 22 человек пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме в Мехико, 16 августа сообщила глава правительства мексиканкой столицы Клаудия Шейнбаум на своей странице в Twitter.

mikegi Взрыв

Инцидент произошел на проспекте Койоакан. Причиной взрыва называют утечка газу. Четверо пострадавших госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в здании в бангладешской столице Дакка произошел мощный взрыв. В результате случившегося погибли семь человек и еще около 50 пострадали.