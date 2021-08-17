Улан-Удэ, 17 августа, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В Бурятии приняты очередные послабления антиковидных мер. По итогам заседания регионального оперштаба принято решение о возобновлении работы фуд-кортов в торгово-развлекательных центрах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа фуд-корта в торговом комплексе

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При этом открыться заведения смогут при соблюдении ряда условий. В частности, за столом разрешена рассадка не более двух человек, без учёта детей. Работники должны пройти вакцинацию против коронавируса, либо иметь документ о перенесённом заболевании. Также они должны получить справку об отсутствии контакты с больными COVID-19.

Кроме того, на фуд-корты распространяются все санитарно-эпидемиологические требования, касающиеся предприятий общепита.