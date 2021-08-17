Киев, 17 августа, 2021, 07:51 — ИА Регнум. В подземных хранилищах Украины находится 17,6 млрд кубометров газа, или на 30% меньше, чем в середине августа 2020 года. Это следует из данных компании «Укртрансгаз».

Газ для Украины

Если в прошлом году перед началом отопительного сезона показатель заполненности газохранилищ составлял 77,1%, то в 2021 году он снизился до 57%. По утверждению директора интегрированных коммуникаций НАК «Нафтогаз Украины» Максима Билявского, необходимый запас должен достигать 20 млрд кубометров.

Напомним, киевские власти настаивают на том, что воюют с Россией, и по этой причине отказываются от покупки газа напрямую. Вместо этого на Украине предпочитают перекупать газ с европейских рынков. Накануне цена на газ в Европе обновила исторический максимум, впервые превысив $585 за тысячу кубометров.