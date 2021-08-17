Чита, 17 августа, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 17 августа года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 61 036, причём 249 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 53 702 пациента (+216 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1262 человека (+5 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 123 находятся в тяжёлом состоянии (-7 за сутки), 46 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (за сутки данные не изменились).

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