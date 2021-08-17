Челябинск, 17 августа, 2021, 07:49 — ИА Регнум. В Челябинске трое граждан осуждены за сбыт поддельных денег. Об этом сообщает областное управление ФСБ.

Деньги

Под судом оказались два местных жителя и иностранец. Их поймали при сбыте 15 поддельных купюр достоинством 5 тыс. рублей. Операцию провели сотрудники полиции и ФСБ.

Суд назначил этим лицам от четырёх до четырёх с половиной лет заключения. Правда, наказание считается условным. Также осуждённым дали испытательные сроки.