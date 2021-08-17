Красноярск, 17 августа, 2021, 07:45 — ИА Регнум. Более 47 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Красноярский край. Как сообщили ИА REGNUM 17 августа в краевом правительстве, это 10,5 тысячи доз препарата «Спутник Лайт» и 37 тысяч доз вакцины «Спутник V».

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

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Препараты распределят по больницам и поликлиникам края. Всего с начала прививочной кампании регион получил более 860 тысяч доз вакцины от коронавируса. Это «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона».

Прививки от коронавируса делают в 84 медучреждениях края.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 августа в Красноярском крае подтверждено 98 402 случая заражения коронавирусом, выздоровели 84 519 человек, скончались 4825 пациентов с COVID-19.