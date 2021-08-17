Чебоксары, 17 августа, 2021, 07:42 — ИА Регнум. В Чувашии передано в суд уголовное дело в отношении криминального авторитета, который в преступной иерархии занимал статус «положенца». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

Перед судом предстанет неоднократно судимый за тяжкие преступления 46-летний чебоксарец. По данным следствия, долгое время он «занимал высшее положение в преступной иерархии» Чувашии, получив в декабре 2022 года «статус так называемого положенца».

В полиции отмечают, что по уголовному делу провели свыше 50 обысков, в том числе у предполагаемых сообщников, изъято 1,5 млн рублей, более 50 мобильных телефонов и два травматических пистолета.

Фигурант уголовного дела арестован. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в областном суде Томска коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт по первому в России делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.

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