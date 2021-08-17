Иркутск, 17 августа, 2021, 07:41 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 16 августа, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4314 человек, причём 26 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет уже 92 594 человека (+398 за сутки). Госпитализирован 3221 (-202 за сутки). Выздоровели 78 293 пациента (+418 за сутки).

Ещё 410 пациентов (+1 за за сутки) погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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