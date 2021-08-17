Кейптаун, 17 августа, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Не менее 28 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия на юге ЮАР, 16 августа сообщил портал Independent Online со ссылкой на представителя полицейского управления провинции Восточный Кейп Унати Бинкосе.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Водитель потерял управление на повороте перед мостом и сорвался, рухнув на дно расщелины. Также в результате инцидента пострадали 26 человек. Из них шестеро получили серьезные травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в провинции Кампонгспы на юге Камбоджи столкнулись автобус с рабочими и грузовой автомобиль, перевозивший кирпичи. При инциденте погибли три человека и еще 25 пострадали.