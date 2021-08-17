Благовещенск, 17 августа, 2021, 07:35 — ИА Регнум. На VI Восточном экономическом форуме Амурская область сделает акцент на сельским хозяйстве. Всего власти региона запланировали подписание 15 соглашений на 15 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе правительства Приамурья.

Kremlin.ru Восточный экономический форум

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«Сельское хозяйство — отрасль инвестиционноёмкая и потенциально имеет шансы получить большое количество новых проектов. Кроме этого, будет представлена инсталляция «Развитие газохимического кластера в Амурской области». Будут продемонстрированы и перспективные проекты региона: завод по производству азотных удобрений, завод по производству водорода и предприятие по производству биоразлагаемых пластиков», — прокомментировал подготовку к ВЭФ губернатор области Василий Орлов.

Один из крупных сельскохозяйственных проектов — создание молочной фермы. Предполагается, что она будет производить более 15 тыс. тонн молока в год и даст около 80 рабочих мест. По проекту, жить в животноводческом комплексе будут 2400 коров.

Как сообщало ИА REGNUM, VI Восточный экономический форум пройдёт 2−4 сентября на острове Русский во Владивостоке (Приморский край).