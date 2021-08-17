Кемерово, 17 августа, 2021, 07:33 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 17 августа, за прошедшие сутки выявлено 180 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 181 случай.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

«Кемерово — 33, Новокузнецк — 32, Междуреченск — 16, Юрга — 15, Ленинск-Кузнецкий — 14, Белово — девять, Таштагольский МР — семь, Прокопьевск — шесть, Анжеро-Судженск — пять, Киселевск — пять, Полысаево — пять, Березовский — четыре, Калтан — три, Мыски — три, Гурьевский МО — три, Юргинский МО — три, Осинники — два, Тайга — два, Мариинский МО — два, Яйский МО — два, Яшкинский МО — два, Краснобродский — один, Беловский МР — один, Кемеровский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Промышленновский МО — один, Тисульский МО — один, Тяжинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 198 пациентов выздоровели, шестеро скончались.

Всего в регионе выявлено 49 357 случаев заражения коронавирусом, 46 479 человек выздоровели, 1065 пациентов скончались.