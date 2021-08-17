Абакан, 17 августа, 2021, 07:31 — ИА Регнум. Ещё один пациент с коронавирусом скончался в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM 17 августа в республиканском правительстве, жертвой COVID-19 стала 66-летняя женщина.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала 2021 года в Хакасии умерли 477 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января текущего года в регионе выявлено 15 682 носителя коронавируса.