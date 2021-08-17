Чебоксары, 17 августа, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Нынешняя неделя августа станет в Чувашии последней по-летнему тёплой, затем резко похолодает. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

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По его словам, в регион в очередной раз возвращается 30-градусная жара. Пик придётся на 18 по 20 августа. По словам синоптика-любителя, в Чебоксарах температура будет на грани рекорда 1934 года, когда установилась 35-градусная жара.

По прогнозам, всю неделю в Чувашии ожидается малооблачная и сухая погода.

23 августа ожидается усиление ветра и похолодание до +13…+18 градусов, а по ночам будет +6…+8 градусов.