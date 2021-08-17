Вашингтон, 17 августа 2021, 07:32 — REGNUM США разочарованы принятым в Польше законом, ограничивающим права выживших во время Холокоста лиц на реституцию конфискованного у них имущества. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, 16 августа распространенном пресс-службой Госдепартамента.
По словам Блинкена, если не будет разработана такая процедура, закон навредит всем польским гражданам, собственность которых была незаконно отнята во время Второй Мировой войны. В их числе пострадают и польские евреи, ставшие жертвами Холокоста.
Закон, затрагивающий тему реституции имущества евреев, которые пострадали во время Второй Мировой войны, ранее принял парламент и 14 августа подписал президент Польши Анджей Дуда.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Польши заявило, что Варшава не намерена отзывать своего посла в Израиле и выступает за хорошие отношения с израильской стороной, однако стакивается с враждебностью и агрессией со стороны Иерусалима.
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