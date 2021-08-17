Вашингтон, 17 августа, 2021, 07:32 — ИА Регнум. США разочарованы принятым в Польше законом, ограничивающим права выживших во время Холокоста лиц на реституцию конфискованного у них имущества. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, 16 августа распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Холокост

госсекретарь США Энтони Блинкен «Мы глубоко сожалеем в связи с принятием этих поправок. Мы настоятельно призываем польское правительство провести консультации с представителями затронутых сторон и разработать чёткую, эффективную и действенную процедуру урегулирования претензий на конфискованное имущество».

По словам Блинкена, если не будет разработана такая процедура, закон навредит всем польским гражданам, собственность которых была незаконно отнята во время Второй мировой войны. В их числе пострадают и польские евреи, ставшие жертвами Холокоста.

Закон, затрагивающий тему реституции имущества евреев, которые пострадали во время Второй мировой войны, ранее принял парламент и 14 августа подписал президент Польши Анджей Дуда.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Польши заявило, что Варшава не намерена отзывать своего посла в Израиле и выступает за хорошие отношения с израильской стороной, однако сталкивается с враждебностью и агрессией со стороны Иерусалима.

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