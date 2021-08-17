Якутск, 17 августа, 2021, 07:24 — ИА Регнум. В Якутии продолжают сильно гореть леса возле населённых пунктов Улахан-Эбя, Харьялах, Фрунзе, Далыр, Кырыкый, Ергелех, Бютейдях, Хомустах, а также в природном парке Ленские столбы. Ситуация с лесными пожарами остаётся сложной в семи районах республики — Намском, Томпонском, Горном, Верхневилюйском, Усть-Алданском, Хангаласском и Чурапчинском, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре МЧС по региону.

Лесной пожар

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Леса Якутии сегодня горят в 156 местах, из них тушат — 53 возгорания. За сутки в республике локализовали 10 лесных пожаров, ликвидировали — 14. В борьбе с огнём участвуют более 4 тыс. человек и свыше 700 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, метеоусловия в Якутии таковы, что количество лесных пожаров на территории республики в августе будет увеличиваться. Такой прогноз сделали специалисты всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.