Новосибирск, 17 августа 2021, 07:17 — REGNUM Уровень готовности VIII Международного форума технологического развития «Технопром-2021» — высокий. Об этом на втором заседании оргкомитета, которое провёл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Международная выставка технологического развития «Технопром»
Международная выставка технологического развития «Технопром»
Анна Алябьева © ИА REGNUM

В заседании участвовали министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, представители Минпромторга, Минприроды, Минпросвещения, Минэкономразвития, корпораций «Роснано», «Росатом» и других организаций.

По словам главы региона, принцип построения архитектуры и деловой программы форума не изменился: около 80 мероприятий программы по-прежнему «упакованы» в семь треков по самым актуальным направлениям научно-технологического развития.

При организации выставки «Технопрома» акцент сделан не на стендах отдельных разработчиков и компаний, а на возможностях для коммуникаций участников и гостей мероприятия.

«Форум «Технопром-2021» станет одним из основных мероприятий Года науки и технологий, объявленного президентом страны. Планируются два пленарных заседания: по цифровой повестке и технологическому развитию, а также по «зелёной» повестке и перспективам карбоновых полигонов. Уровень подготовки достаточно высокий, активно подключились субъекты России. Как мы уже обсуждали, по результатам форума должен появиться список конкретных научно-технологических проектов, готовых к реализации», — прокомментировал Дмитрий Чернышенко.

Также на форуме обсудят механизмы кооперации научного и технологического сектора для обеспечения климатически нейтральной экономики.

Кроме того, запланированы открытие карбонового полигона и карбоновой фермы секвестрации углерода на базе Новосибирского госуниверситета и старт строительства «Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов».

Напомним, что «Технопром-2021» пройдёт 25−27 августа в Новосибирске. Это — одна из крупнейших российских деловых площадок.