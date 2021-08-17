Абакан, 17 августа, 2021, 07:12 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 170 носителей коронавируса, с начала 2021 года — 15 682. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 августа в республиканском правительстве.

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По данным властей Хакасии, за сутки в регионе выздоровели 445 ковид-пациентов. С начала пандемии по 16 августа выздоровели 27 936 жителей региона, передаёт сайт «Стопкоронавирус.рф».

На сегодняшний день амбулаторно лечатся 4247 жителей Хакасии с диагнозом «коронавирусная инфекция», в стационарах — 881. К аппаратам ИВЛ подключены 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в Хакасии выявили 172 носителя коронавируса.