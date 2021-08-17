Омск, 17 августа, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Единовременную выплату на школьников в размере 10 тысяч рублей в Омской области получили родители 280 тысяч детей. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, на эти цели Омское отделение ПФР направило 2,8 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В общей сложности выплата к новому учебному году в Омской области положена родителям, опекунам и попечителям около 300 тысяч детей.

Напомним, согласно указу президента РФ Владимира Путина, разовая выплата в размере 10 тысяч рублей положена родителям, усыновителям, опекунам, попечителям на каждого ребёнка в возрасте от 6 до 18 лет. Также выплата установлена для детей с инвалидностью, обучающихся по школьной программе, с датой рождения с 3 июля 1998 года по 2 июля 2003 года.

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