Москва, 17 августа, 2021, 06:59 — ИА Регнум. Применение российского препарата «Спутник Лайт» после двух прививок вакцинами компании Pfizer повышает уровень защиты от коронавирусной инфекции, вызываемой штаммом «Дельта», 16 августа заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Речь идет об использовании «Спутника Лайт» в качестве третьего компонента. Так руководитель учреждения оценил соответствующее предложение Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в адрес Pfizer. По словам Гинцбурга, такая схема позволит увеличить набор антител в организме.

«Шаг РФПИ по предложению бустировать вакцину Pfizer «Спутником Лайт» вполне логичен, чтобы те, кто был привит Pfizer, были в результате бустирования эффективно защищены более широким спектром антител, который у них будет образовываться», — сказал специалист, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что, согласно предположениям, эффективность препарата Pfizer против «Дельты» не превышает 40%. Гинцбург добавил, что использование векторной вакцины поможет улучшить результат от прививок.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Александр Гинцбург заявил, что в России завершились доклинические испытания назальной формы вакцины «Спутник V». Она распыляется в носовую полость с помощью шприца со специальной насадкой и создана на основе второго компонента «Спутника V».