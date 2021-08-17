Улан-Удэ, 17 августа, 2021, 07:09 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 113 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 55 042. Об этом утром 17 августа сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Egov-buryatia.ru Врачи. Бурятия

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 26 891 случай заражения (49% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии умерли два пациента с COVID-19 в возрасте старше 65 лет (всего умерли 1746 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 524 (-20) больных. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 1554 (-5) человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 48 488 (+27) человека.

В реанимации остаются 77 пациентов в тяжёлом состоянии (40 — старше 65 лет). В том числе 32 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (19 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 71,3% — из 735 перепрофилированных коек заняты 524.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Все скончавшиеся были старше 65 лет.