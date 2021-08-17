Горно-Алтайск, 17 августа, 2021, 06:53 — ИА Регнум. В Республике Алтай подтвердили два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в июле скончались жительницы Горно-Алтайска и Майминского района 61 и 68 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжелой двухсторонней пневмонии», — отметили в оперштабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике зарегистрировано 330 летальных случаев. Из них 285 скончались непосредственно от COVID-19, остальные умерли по иным причинам.