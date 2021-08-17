Москва, 17 августа, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Нападающий «Зенита» Артём Дзюба не вошёл в состав сборной России по футболу на сентябрьские отборочные матчи ЧМ-2022, сообщил 16 августа главный тренер национальной команды Валерий Карпин на пресс-конференции в Москве.

Fc-rostov.ru Валерий Карпин

По словам главного тренера, Дзюба, как и нападающий «Спартака» Александр Соболев, демонстрировали недостаточно хорошую игру за свои клубы в минувшем сезоне.

«Дзюба и Соболев сейчас не в лучшей спортивной форме, Артем вчера не попал в стартовый состав «Зенита», Соболев также не играл за «Спартак». Мое мнение, чтобы играть в сборной, надо играть за свой клуб», — сказал Карпин.

Он назвал состав национальной команды на сентябрьские матчи, в него вошёл 31 футболист. Окончательный список игроков будет утверждён 23 августа.

1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.