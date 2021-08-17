Улан-Удэ, 17 августа, 2021, 06:48 — ИА Регнум. В Бурятии число случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии превысило отметку в 55 тыс. и достигло 55 042. Почти половина или 26 891 случай инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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За минувшие сутки выявлено 113 новых носителей, из которых 84 были обследованы после появления симптомов ОРВИ или пневмонии. Остальные входили в число контактных лиц или были обследованы с профилактической целью.

«По данным министерства здравоохранения Республики Бурятия всего выздоровели от COVID-19 — 48 488 (+27) человек, дополнительно сняты с наблюдения 94 человек», — добавили в оперштабе.