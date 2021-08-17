Благовещенск, 17 августа, 2021, 06:43 — ИА Регнум. В Амурской области количество домов, в которые зашли паводковые воды, увеличилось со 167 до 194. Такие изменения произошли за сутки из-за прорыва двух дамб на реке Зея, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 августа в пресс-центре МЧС по региону.

Дмитрий Зуйков Паводок

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Залитых водой придомовых территорий стало больше на 222, их число увеличилось до 1580. Резкий рост произошёл потому, что в сёлах Владимировка и Усть-Ивановка Благовещенского района произошёл перелив воды через дамбы.

В селе Владимировка подтоплено 108 жилых домов и 600 приусадебных участков, в селе Усть-Ивановка — 13 домов и 193 приусадебных участка. Спасатели пытаются укрепить защитные сооружения. В регионе работают три ПВР, в которых проживают 67 человек. Подготовлены ещё 18 пунктов для временного размещения людей.

Как сообщало ИА REGNUM, эвакуация жителей села Усть-Ивановка в Амурской области началась 16 августа. Вода зашла в населённый пункт поздно вечером 15 августа.